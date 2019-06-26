Переход Рафиньи из "Барселоны" в "Валенсию" может сорваться

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Переход Рафиньи из "Барселоны" в "Валенсию" может сорваться

Трансфер бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары в "Валенсию" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже договорились по трансферу в размере 15 миллионов евро. Однако "Валенсии" пока не удается согласовать с игроком условия личного контракта. В данный момент бразилец получает в "Барселоне" три миллиона евро, а "Валенсия" просит его пойти на уменьшение, так как рассчитывает на него в качестве игрока ротации.

26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он на протяжении длительного времени восстанавливался после травмы, поэтому провел за каталонский клуб лишь восемь матчей и забил один гол. Контракт хавбека с "Барселоной" действует до лета 2020 года.

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