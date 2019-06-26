Переход Рафиньи из "Барселоны" в "Валенсию" может сорваться
Трансфер бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары в "Валенсию" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.
По сведениям издания, клубы уже договорились по трансферу в размере 15 миллионов евро. Однако "Валенсии" пока не удается согласовать с игроком условия личного контракта. В данный момент бразилец получает в "Барселоне" три миллиона евро, а "Валенсия" просит его пойти на уменьшение, так как рассчитывает на него в качестве игрока ротации.
26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он на протяжении длительного времени восстанавливался после травмы, поэтому провел за каталонский клуб лишь восемь матчей и забил один гол. Контракт хавбека с "Барселоной" действует до лета 2020 года.
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|Севилья
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
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|38
|37
|19
|Уэска
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|33
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|Райо Вальекано
|38
|32