Переход Ракицкого в "Зенит": появились косвенные доказательства

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Переход Ракицкого в "Зенит": появились косвенные доказательства

Появились косвенные доказательства того, что в скором временем защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий перейдёт в "Зенит".

Во-первых, украинские СМИ сообщают, что 29-летний футболист покинул расположение "горняков" на сборе в Турции.

Во-вторых, "Шахтёр" уже купил замену для Ракицкого - это центрбек "Александрии" Валерий Бондаренко. Кстати, тренируется новичок под 44-м номером, который принадлежит как раз Ярославу.

В-третьих, в четверг клуб на своём ютуб-канале опубликовал подборку всех голов Ракицкого в составе "Шахтёра". Похоже на прощальный жест, не так ли?

Ранее стало известно, что "Зенит" готов купить украинца за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона будут доступны в виде бонусов. Зарплата игрока в стане "сине-бело-голубых" составит 2,5 миллиона евро в год.

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