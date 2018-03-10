Переход Рейны в "Милан" может помочь ПСЖ подписать Доннарумму

Переход вратаря "Наполи" Пепе Рейны в "Милан" может помочь ПСЖ подписать основного голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, сам Доннарумма будет готов к переезду в Париж, если французский гранд следующим летом возглавит Антонио Конте.

Кроме того, 19-летний страж ворот считает, что Рейна сможет стать полноценной заменой для него, поэтому "Милан" не будет препятствовать уходу своего воспитанника в другой клуб.

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