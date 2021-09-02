Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва
Трансфер бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери в "Верону" может не состояться.
По информации журналиста Николо Скиры, сторонам не удаётся договориться о размере зарплаты 38-летнего футболиста.
Француз хочет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год, а итальянский клуб столько платить ему не готов.
Если Рибери не снизит требования, то сделка, вероятно, сорвётся.
Сейчас игрок является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.
Не пропустите: В "Баварии" исключили возвращение Рибери. | http://soccernews.ru
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