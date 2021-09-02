Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва

Фото инстаграм Франка Рибери

Трансфер бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери в "Верону" может не состояться.

По информации журналиста Николо Скиры, сторонам не удаётся договориться о размере зарплаты 38-летнего футболиста.

Француз хочет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год, а итальянский клуб столько платить ему не готов.

Если Рибери не снизит требования, то сделка, вероятно, сорвётся.

Сейчас игрок является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

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