Переход Родуэлла в "Рому" сорвался

Теги ромаджек родуэлл

Переход Родуэлла в "Рому" сорвался

Переход бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Джека Родуэлла в "Рому" не состоится.

По информации Corriere dello Sport, англичанин в течение недельного просмотра не впечатлил руководство и тренерский штаб "волков".

Напомним, что 28-летний футболист является свободным агентом, поэтому мог достаться римлянам бесплатно.

Помимо "Сити" Родуэлл ранее выступал за "Эвертон", "Сандерленд" и "Блэкберн Роверс". 

Не пропустите: Тотти посетил матч "Ромы" впервые после ухода с должности директора клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 9 22
3 Аталанта Аталанта 9 20
4 Наполи Наполи 9 17
5 Рома Рома 9 16
6 Лацио Лацио 9 15
7 Кальяри Кальяри 9 15
8 Парма Парма 9 13
9 Фиорентина Фиорентина 9 12
10 Болонья Болонья 9 12
11 Торино Торино 9 11
12 Милан Милан 9 10
13 Удинезе Удинезе 9 10
14 Сассуоло Сассуоло 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Дженоа Дженоа 9 8
18 Брешия Брешия 8 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов