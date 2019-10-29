Переход Родуэлла в "Рому" сорвался
Переход бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Джека Родуэлла в "Рому" не состоится.
По информации Corriere dello Sport, англичанин в течение недельного просмотра не впечатлил руководство и тренерский штаб "волков".
Напомним, что 28-летний футболист является свободным агентом, поэтому мог достаться римлянам бесплатно.
Помимо "Сити" Родуэлл ранее выступал за "Эвертон", "Сандерленд" и "Блэкберн Роверс".
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