Переход Родуэлла в "Рому" сорвался

Переход бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Джека Родуэлла в "Рому" не состоится.

По информации Corriere dello Sport, англичанин в течение недельного просмотра не впечатлил руководство и тренерский штаб "волков".

Напомним, что 28-летний футболист является свободным агентом, поэтому мог достаться римлянам бесплатно.

Помимо "Сити" Родуэлл ранее выступал за "Эвертон", "Сандерленд" и "Блэкберн Роверс".

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