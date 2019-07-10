Переход румынского таланта в "Спартак" может не состояться

Теги спартак москваск фк вииторул констанцаянис хаджи

Переход румынского таланта в "Спартак" может не состояться
Президент "Вииторула" Гика Попеску сообщил, что полузащитник команды Янис Хаджи передумал переходить в "Спартак", сообщает digisport.ro.

По сведениям издания, московский клуб сделал выгодное предложение, как "Вииторулу", так и самому хавбеку, но трансфер, по всей видимости, не состоится.

В минувшем сезоне 21-летний Хаджи провел за "Вииторул" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека. | http://soccernews.ru
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