Переход Рюдигера в "Челси" будет оформлен в течение двух дней

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Переход Рюдигера в "Челси" будет оформлен в течение двух дней
Немецкий защитник "Ромы" Антонио Рюдигер близок к переходу в "Челси", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, агент футболиста Александр Бергвайлер встретится с руководством лондонцев и обсудит последние детали сделки.

Ожидается, что "Челси" заплатит за 24-летнего Рюдигера 38 миллионов евро.

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