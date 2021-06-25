Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчо

Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершенФото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, игрок почти завершил свой переход в стан манкунианцев. Отмечается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Санчо официально станет игроком "Юнайтед".

Также сообщается, что окружение игрока считает, что переговоры завершатся успехом.

В прошедшем сезоне Бундеслиги игрок сыграл в 26 играх, в которых забил8 голов и сделал 11 голевых передач.\

Также не пропустите: Фердинанд высказался о Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией

Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов