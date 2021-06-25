Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, игрок почти завершил свой переход в стан манкунианцев. Отмечается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Санчо официально станет игроком "Юнайтед".

Также сообщается, что окружение игрока считает, что переговоры завершатся успехом.

В прошедшем сезоне Бундеслиги игрок сыграл в 26 играх, в которых забил8 голов и сделал 11 голевых передач.\

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