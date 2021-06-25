Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен
Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".
По информации источника, игрок почти завершил свой переход в стан манкунианцев. Отмечается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Санчо официально станет игроком "Юнайтед".
Также сообщается, что окружение игрока считает, что переговоры завершатся успехом.
В прошедшем сезоне Бундеслиги игрок сыграл в 26 играх, в которых забил8 голов и сделал 11 голевых передач.\
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|26
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18