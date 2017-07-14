Переход Шика в "Ювентус" может сорваться из-за проблем игрока со здоровьем

Чешский нападающий "Сампдории" Патрик Шик неудачно прошел медицинское обследование в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, у футболиста выявлены проблемы со здоровьем. В ближайшее время футболист пройдет еще один углубленный медосмотр. Если у чеха вновь будут проблемы, то "Юве" откажется от трансфера.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" договорился о покупке 21-летнего Шика за 30,5 миллионов евро.

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