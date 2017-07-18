Переход Шика в "Ювентус" сорвался

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Переход Шика в "Ювентус" сорвался

Туринский "Ювентус" отказался от приобретения форварда "Сампдории" Патрика Шика, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "бьянконери" передумали покупать 21-летнего чеха из-за проблем со здоровьем, которые были выявлены у футболиста в ходе медобследования.

Ожидается, что в ближайшее время "Ювентус" выступит с официальным заявлением по этому поводу.

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