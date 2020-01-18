Переход Соболева в ЦСКА сорвался

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев не перейдёт в ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, 22-летний футболист не сумел договориться с армейцами и уже улетел из Москвы.

Форвард отправился в Турцию, чтобы присоединиться к тренировочному сбору "Крыльев".

Тем не менее, Соболев всё ещё может сменить команду зимой. На игрока претендуют другие клубы РПЛ, также к нему есть интерес из Англии и Испании.

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