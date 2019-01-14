Переход Суареса в "Арсенал" под угрозой срыва

Переход полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в "Арсенал" находится под угрозой срыва, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы не могут договориться об условиях трансфера. "Сине-гранатовые" настаивают на аренде с обязательством выкупа, а "канониры" не хотят включать в сделку пункт о гарантированном приобретении футболиста.

Напомним, что подписать 25-летнего испанца лично просит главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Барсу" 7 матчей и забил 2 гола. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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