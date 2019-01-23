Переход Суареса в "Арсенал" сорвался

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Переход Суареса в "Арсенал" сорвался

Переход полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в лондонский "Арсенал" сорвался, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" свернули переговоры с "канонирами" из-за того, что 25-летний испанец отказался продлевать контракт с каталонским клубом.

"Арсенал" был готов арендовать хавбека, испытывающего дефицит игровой практики, на полгода за 8,5 миллионов евро.

Действующее соглашение Суареса с "Барсой" истекает в 2020 году. В текущем сезоне футболист сыграл за "блауграну" 8 матчей и забил 2 гола.

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