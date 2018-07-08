Переход Торрейры в "Арсенал" задерживается

"Арсеналу" пока не удается оформить трансфер уругвайского полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб планировал представить футболиста после вылета сборной Уругвая с Чемпионата Мира-2018 от Франции, но сторонам пока что не удалось достичь соглашения по условиям личного контракта.

Впрочем, ожидается, что это произойдет в ближайшие дни. Напомним, что "Арсенал" согласился заплатить за 22-летнего Торрейру 30 миллионов евро.

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