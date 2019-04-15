Переход Умтити в "Ювентус" под угрозой срыва

Туринский "Ювентус" может отказаться от трансфера защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" не готова удовлетворить финансовые требования каталонского клуба, который хочет выручить за 25-летнего футболиста 80 миллионов евро.

За ситуацией также следят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем Умтити сыграл за "Барселону" всего 12 матчей, в которых сделал 1 ассист.

Контракт француза с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: Жоау Фелиш выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru