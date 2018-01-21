Переход Вериссимо в "Спартак" на грани срыва

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Переход Вериссимо в "Спартак" на грани срыва

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо, скорее всего, не перейдет в "Спартак".

"Трансфер Вериссимо в "Спартак" маловероятен. Московский клуб не предоставил ответ в установленный срок, поэтому на 99 процентов Вериссимо в стане действующего чемпиона России не будет" - заявил источник в клубе.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро.

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