Переход Вериссимо в "Спартак" под угрозой срыва

Переход защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в московский "Спартак" находится под угрозой срыва.

Президент "рыб" Жозе Карлос Перес, комментируя слухи о скором уходе 23-летнего футболиста, дал понять, что клуб хочет сохранить перспективного центрбека.

"Сейчас мы не хотим терять Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Лукас - очень талантливый футболист, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем, что он будет играть в сборной Бразилии. Возможно, ему понадобится время, но он там окажется" - цитирует Переса бразильская пресса.

Не пропустите: Бубнов не видит смысла в покупке "Спартаком" Вериссимо. | http://soccernews.ru