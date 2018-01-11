Переход Вериссимо в "Спартак" под угрозой срыва
Переход защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в московский "Спартак" находится под угрозой срыва.
Президент "рыб" Жозе Карлос Перес, комментируя слухи о скором уходе 23-летнего футболиста, дал понять, что клуб хочет сохранить перспективного центрбека.
"Сейчас мы не хотим терять Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Лукас - очень талантливый футболист, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем, что он будет играть в сборной Бразилии. Возможно, ему понадобится время, но он там окажется" - цитирует Переса бразильская пресса.
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