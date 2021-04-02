Переход Вейналдума в "Барселону" находится на грани срыва

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"Барселона" может отказаться от подписания хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, переход 30-летнего футболиста в каталонский клуб может сорваться из-за финансового аспекта.

Несмотря на то, что голландец по окончании сезона станет свободным агентом, "Барсе" придётся потратиться на зарплату и подъёмные для игрока и его окружения.

Руководство "сине-гранатовых" считает, что полузащиту может усилить воспитанник Илайш Мориба. Возможность перевода 18-летнего гвинейца в основной состав на постоянной основе сейчас обсуждается с главным тренером Рональдом Куманом.

Напомним, что Вейналдум интересен не только "Барселоне". Также на него претендуют "Ювентус", ПСЖ и "Челси". Кроме того, "Ливерпуль" пока не смирился с уходом важного игрока и пытается продлить с ним контракт.

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