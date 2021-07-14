Переход Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва

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Переход Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Переход полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича в "Милан" может не состояться, сообщает журналист Руди Галлетти в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб потребовал за футболиста 30 миллионов евро, поэтому на данный момент переговоры зашли в тупик. ЦСКА отказывается вести переговоры об аренде хавбека, а готов только на продажу.

В прошлом сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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