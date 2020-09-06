Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

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Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

Мино Райола, агент голландского защитника "Лиона" Кенни Тете, задерживает переход игрока в московский "Спартак", сообщает журналист Максим Алланазаров.

"По "Спартаку" и Тете: сделка тормозит из-за переговоров с Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время", – написал Алланазаров в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за футболиста за пять миллионов евро. Впрочем, сам игрок не горит желанием ехать в Россию, а надеется перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

24-летний Тете выступает за "Лион" с 2017 года, провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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