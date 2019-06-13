Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва

Теги спартак москвазе луишпортутрансферы

Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва

"Порту" приостановил переговоры со "Спартаком" по трансферу форварда Зе Луиша.

Сообщается, что стороны не могут согласовать стоимость сделки. "Красно-белые" требуют за игрока 12 миллионов евро, однако "драконы" считают требуемую сумму завышенной.

Зе Луиш перебрался в "Спартак" в 2015 году. Всего бразилец провел за московский клуб 109 игр, в которых отметился 35 голами и 25 ассистами.

Читайте также: "Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости

Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 34 87
2 Порту Порту 34 85
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 74
4 Брага Брага 34 67
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 52
6 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 52
7 Рио Аве Рио Аве 34 45
8 Боавишта Боавишта 34 44
9 Белененсиш Белененсиш 34 43
10 Санта-Клара Санта-Клара 34 42
11 Маритиму Маритиму 34 39
12 Портимоненсе Портимоненсе 34 39
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 36
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 36
15 КД Тондела КД Тондела 34 35
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 32
17 Насьонал Насьонал 34 28
18 Фейренсе Фейренсе 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов