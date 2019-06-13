Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва

"Порту" приостановил переговоры со "Спартаком" по трансферу форварда Зе Луиша.

Сообщается, что стороны не могут согласовать стоимость сделки. "Красно-белые" требуют за игрока 12 миллионов евро, однако "драконы" считают требуемую сумму завышенной.

Зе Луиш перебрался в "Спартак" в 2015 году. Всего бразилец провел за московский клуб 109 игр, в которых отметился 35 голами и 25 ассистами.

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