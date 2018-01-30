Переход Жиру в "Челси" сорвался

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Переход Жиру в "Челси" сорвался

"Челси" не сумел договориться с "Арсеналом" по поводу трансфера нападающего Оливье Жиру, сообщает BBC.

По информации источника, "синих" не устроила запрашиваемая "канонирами" сумма за 31-летнего француза. При этом не уточняется, сколько "пушкари" потребовали за своего игрока.

Теперь же "Челси" предпримет попытки заполучить форварда "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

Напомним, что ранее сорвался переход в "Челси" Эдина Джеко из "Ромы".

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