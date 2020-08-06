Переход Жоаозиньо в "Краснодар" сорвался

Возвращение полузащитника Жоаозиньо в "Краснодар" не состоится, об этом сообщил сам футболист.

"Я тренировался с "Краснодаром", но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению", - сказал 31-летний россиянин бразильского происхождения.

Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.

Сейчас хавбек является свободным агентом. Этим летом он покинул московское "Динамо" в связи с истечением срока контракта.

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