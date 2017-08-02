Переход Зинченко в "Наполи" под угрозой срыва

Теги наполиманчестер ситиалександр зинченкоэмануэле джаккерини

Переход Зинченко в "Наполи" под угрозой срыва

Переход полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в "Наполи" может не состояться, сообщает итальянская пресса.

Неаполитанцы хотели заменить 20-летним украинцем Эмануэле Джаккерини, который должен был перебраться в пражскую "Спарту", однако чешский клуб близок к тому, чтобы отказаться от трансфера итальянского ветерана.

Если же "Наполи" не сумеет до конца месяца избавиться от Джаккерини, то Зинченко в Неаполе не будет.

Не пропустите: "Наполи" хочет арендовать Зинченко с правом выкупа. | http://soccernews.ru

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