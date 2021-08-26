Переход Зума из "Челси" в "Вест Хэм" сорвался

Фото инстаграм Курта Зума

Центральный защитник лондонского "Челси" Курт Зума не перейдёт в "Вест Хэм", сообщает телеканал TF1.

По информации источника, клубы на финальной стадии переговоров не смогли договориться о каком-то важном пункте.

Трансфер сорвался, когда было запланировано медицинское обследование француза, то есть сумма сделки и условия контракта уже были согласованы.

Ожидалось, что "Челси" заработает 30 миллионов евро, а Зума заключит с "Вест Хэмом" контракт на пять лет.

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