Перехватить Баделя у "Спартака" может другой российский топ-клуб

На полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя появился еще претендент из России, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 29-летнего хавбека "фиалок" проявил питерский "Зенит". Сам хорват готов перебраться в РФПЛ, однако окончательное решение по своему будущему он намерен принять после Чемпионата Мира.

В завершившемся сезоне Бадель забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за "Фиорентину". Ранее он попал в сферу интересов московского "Спартака".

Напомним, Аршавин не хочет возвращаться в "Зенит". | soccernews.ru