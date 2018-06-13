Перехватить Баделя у "Спартака" может другой российский топ-клуб

Теги милан бадельфиорентинаспартак москвазенит санкт-петербург

Перехватить Баделя у "Спартака" может другой российский топ-клубНа полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя появился еще претендент из России, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 29-летнего хавбека "фиалок" проявил питерский "Зенит". Сам хорват готов перебраться в РФПЛ, однако окончательное решение по своему будущему он намерен принять после Чемпионата Мира.

В завершившемся сезоне Бадель забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за "Фиорентину". Ранее он попал в сферу интересов московского "Спартака".

Напомним, Аршавин не хочет возвращаться в "Зенит". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов