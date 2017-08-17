Переиграв "Барселону" и дома, "Реал" завоевал Суперкубок Испании

Ответный матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" ожидался с не меньшим интересом, нежели игра трехдневной давности. Встречу на "Камп Ноу" каталонцы откровенно провалили (1:3), позволив сопернику делать на поле практически все. В Мадриде болельщики "сине-гранатовых" надеялись увидеть совсем другую игру от своей команде. Тем более что "сливочные" были ослаблены отсутствием в составе Криштиану Роналду. Да и результат первого матча позволял им сыграть от обороны.

Однако те, кто с первых минут рассчитывал увидеть тотальный перевес по владению с мячом на стороне "Барселоны", уже вскоре был обманут. Зинедин Зидан вовсе и не собирался играть в оборонительный футбол на глазах собственных болельщиков. Напротив, французский специалист, кажется, решил доказать всем абсолютно, что и без Роналду в составе, "Реал" – сильнейшая команда Европы.

Не успели игроки "Барселоны" как следует войти в игру, как "сливочные" уже провели опаснейший выпад. Марсело сделал рывок по левому флангу, после чего прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда сходу пробивал Модрич под перекладину, но Умтити успел подставить спину и снаряд отскочил в сторону.

Впрочем, всего через пару минут Асенсио, оказавшись перед воротами каталонцев, решился на дальний удар, чем заставил взорваться 80-тысячный "Сантьяго Бернабеу". Пальнул Марко метров с 27-28, но в качестве соавтора гола вполне можно записать голкипера гостей тер Штегена, который лишь взглядом проводил, кажется, берущийся мяч – 1:0.

Таким стартом "Реал" буквально поверг в шок игроков "Барселоны", которые на какое-то время просто потерялись на поле. Лишь на 16-й минуте впервые мяч достался Месси, который своим коронным проходом пытался забежать к воротам справа и переиграть Наваса, но вратарь "сливочных" был безупречен.

Однако этот был лишь единичный эпизод в блеклой игре каталонцев. Совсем другое дело игроки "Реала", которые буквально носились по полю и практически каждую свою атаку доводили до удара по воротам. Так было и на 25-й минуте, когда Асенсио мог делать дубль. Бензема убежал в чужую штрафную правее центра, раскачал защитника, но бить было неудобно. Карим отдал пас левее на Асенсио, а Марко уже пробивал с левой, но угодил в соперника.

То, что игроки "Барселоны" находятся не в своей тарелке, показала и 33-я минута. На ровном месте каталонцы потеряли мяч на своей половине поля. Сфера тут же попала в ноги Васкесу на дугу. А Лукас, недолго думая, с левой спокойно расстреливает ворота. Тер Штеген не спасает, но удар принимает на себя левая стойка.

И все "Реал" наиграл до перерыва на второй гол. На 39-й минуте он состоялся. На грани фола Васкес отобрал мяч у Бускетса перед штрафной "Барселоны", после чего отдал влево на Марсело, который на всей скорости рванул в чужую штрафную и прострелил на линию вратарской. Там Бензема принял сферу, корпусом оттеснил Умтити, развернулся и с левой пробил в противоход тер Штегену в правую "шестерку" – 2:0.

И стало как-то грустно, ведь в этом матче, да и в борьбе за Суперкубок Испании все практически стало понятно. Конечно, же "Барселона" завелась после перерыва, надеясь отстоять хотя бы престиж. И вот уже Месси ворвался в штрафную слева, бил так, чтобы Навас не достал, но мяч отразила перекладина.

У хозяев тоже был момент в эти минуты. Марко Асенсио получил мяч, отыграл налево на Бензема, а Карим, войдя в штрафную, с острого угла пробил по воротам. Тер Штеген плечом отбил этот удар.

Время шло, а гости все никак не могли забить хотя бы гол. Очередной реальный шанс каталонцы имели на 71-й минуте. Луис Суарес получил проникающий пас, сделал хороший финт и выложил снаряд в центр чужой штрафной на Серхи Роберто, который протыкал сферу под кипером, но Навас отбил. В продолжение атаки, Месси пробивал с метров с 22-х, но Навас вновь парирует, но в сторону Суареса. Луис пытался добить мяч головой, но попал в правую штангу.

До финального свистка "Барселона" не оставляла надежд забить хотя бы раз в ворота принципиального соперника. Но это был не день каталонского гранда.

"Реал" – "Барселона" – 2:0

Голы: Асенсио, 4 – 1:0. Бензема, 39 – 2:0.

"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Ковачич (Каземиро, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Асенсио (Тео, 75), Бензема, Л.Васкес.

"Барселона": Тер Штеген, Альба (Динь, 78), Умтити, Пике (Семеду, 50), Маскерано, Роберто, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Месси, Л.Суарес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru