Переиграв "Барселону" и дома, "Реал" завоевал Суперкубок Испании
Ответный матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" ожидался с не меньшим интересом, нежели игра трехдневной давности. Встречу на "Камп Ноу" каталонцы откровенно провалили (1:3), позволив сопернику делать на поле практически все. В Мадриде болельщики "сине-гранатовых" надеялись увидеть совсем другую игру от своей команде. Тем более что "сливочные" были ослаблены отсутствием в составе Криштиану Роналду. Да и результат первого матча позволял им сыграть от обороны.
Однако те, кто с первых минут рассчитывал увидеть тотальный перевес по владению с мячом на стороне "Барселоны", уже вскоре был обманут. Зинедин Зидан вовсе и не собирался играть в оборонительный футбол на глазах собственных болельщиков. Напротив, французский специалист, кажется, решил доказать всем абсолютно, что и без Роналду в составе, "Реал" – сильнейшая команда Европы.
Не успели игроки "Барселоны" как следует войти в игру, как "сливочные" уже провели опаснейший выпад. Марсело сделал рывок по левому флангу, после чего прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда сходу пробивал Модрич под перекладину, но Умтити успел подставить спину и снаряд отскочил в сторону.
Впрочем, всего через пару минут Асенсио, оказавшись перед воротами каталонцев, решился на дальний удар, чем заставил взорваться 80-тысячный "Сантьяго Бернабеу". Пальнул Марко метров с 27-28, но в качестве соавтора гола вполне можно записать голкипера гостей тер Штегена, который лишь взглядом проводил, кажется, берущийся мяч – 1:0.
Таким стартом "Реал" буквально поверг в шок игроков "Барселоны", которые на какое-то время просто потерялись на поле. Лишь на 16-й минуте впервые мяч достался Месси, который своим коронным проходом пытался забежать к воротам справа и переиграть Наваса, но вратарь "сливочных" был безупречен.
Однако этот был лишь единичный эпизод в блеклой игре каталонцев. Совсем другое дело игроки "Реала", которые буквально носились по полю и практически каждую свою атаку доводили до удара по воротам. Так было и на 25-й минуте, когда Асенсио мог делать дубль. Бензема убежал в чужую штрафную правее центра, раскачал защитника, но бить было неудобно. Карим отдал пас левее на Асенсио, а Марко уже пробивал с левой, но угодил в соперника.
То, что игроки "Барселоны" находятся не в своей тарелке, показала и 33-я минута. На ровном месте каталонцы потеряли мяч на своей половине поля. Сфера тут же попала в ноги Васкесу на дугу. А Лукас, недолго думая, с левой спокойно расстреливает ворота. Тер Штеген не спасает, но удар принимает на себя левая стойка.
И все "Реал" наиграл до перерыва на второй гол. На 39-й минуте он состоялся. На грани фола Васкес отобрал мяч у Бускетса перед штрафной "Барселоны", после чего отдал влево на Марсело, который на всей скорости рванул в чужую штрафную и прострелил на линию вратарской. Там Бензема принял сферу, корпусом оттеснил Умтити, развернулся и с левой пробил в противоход тер Штегену в правую "шестерку" – 2:0.
И стало как-то грустно, ведь в этом матче, да и в борьбе за Суперкубок Испании все практически стало понятно. Конечно, же "Барселона" завелась после перерыва, надеясь отстоять хотя бы престиж. И вот уже Месси ворвался в штрафную слева, бил так, чтобы Навас не достал, но мяч отразила перекладина.
У хозяев тоже был момент в эти минуты. Марко Асенсио получил мяч, отыграл налево на Бензема, а Карим, войдя в штрафную, с острого угла пробил по воротам. Тер Штеген плечом отбил этот удар.
Время шло, а гости все никак не могли забить хотя бы гол. Очередной реальный шанс каталонцы имели на 71-й минуте. Луис Суарес получил проникающий пас, сделал хороший финт и выложил снаряд в центр чужой штрафной на Серхи Роберто, который протыкал сферу под кипером, но Навас отбил. В продолжение атаки, Месси пробивал с метров с 22-х, но Навас вновь парирует, но в сторону Суареса. Луис пытался добить мяч головой, но попал в правую штангу.
До финального свистка "Барселона" не оставляла надежд забить хотя бы раз в ворота принципиального соперника. Но это был не день каталонского гранда.
"Реал" – "Барселона" – 2:0
Голы: Асенсио, 4 – 1:0. Бензема, 39 – 2:0.
"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Ковачич (Каземиро, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Асенсио (Тео, 75), Бензема, Л.Васкес.
"Барселона": Тер Штеген, Альба (Динь, 78), Умтити, Пике (Семеду, 50), Маскерано, Роберто, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Месси, Л.Суарес.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Реал" – "Барселона" – 2:0 (обзор)
опрос
главное
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года
-
Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет
Лента новостей
-
Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"
-
Давинсон Санчес близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
"Маритиму" - "Динамо Киев" - 0:0 (обзор)
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Милан" - "Шкендия" - 6:0 (обзор)
-
"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"
-
"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты
-
"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"
-
"Монако" нацелился на Муссу Дембеле
-
"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"
-
Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"
-
БАТЭ - "Александрия" - 1:1 (обзор)
-
"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"
-
"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича
-
Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"