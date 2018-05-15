Переманить Сарри из "Наполи" можно до 22 мая

Теги наполимаурицио сарри

Переманить Сарри из "Наполи" можно до 22 мая

Опция о фиксированной сумме выкупа контракта главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри за восемь миллионов евро истекает 22 мая, сообщает Football Italia.

Таким образом желающие подписать тренера должны поторопиться, иначе после этой даты это будет сделать гораздо сложнее.

Напомним, что интерес к наставнику проявляют "Арсенал", "Челси", "Зенит" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: "Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену Сарри. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов