Переманить Сарри из "Наполи" можно до 22 мая
Опция о фиксированной сумме выкупа контракта главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри за восемь миллионов евро истекает 22 мая, сообщает Football Italia.
Таким образом желающие подписать тренера должны поторопиться, иначе после этой даты это будет сделать гораздо сложнее.
Напомним, что интерес к наставнику проявляют "Арсенал", "Челси", "Зенит" и дортмундская "Боруссия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|92
|2
|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
|18
|Кротоне
|37
|35
|19
|Хеллас Верона
|37
|25
|20
|Беневенто
|37
|21