Переманить Сарри из "Наполи" можно до 22 мая

Опция о фиксированной сумме выкупа контракта главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри за восемь миллионов евро истекает 22 мая, сообщает Football Italia.

Таким образом желающие подписать тренера должны поторопиться, иначе после этой даты это будет сделать гораздо сложнее.

Напомним, что интерес к наставнику проявляют "Арсенал", "Челси", "Зенит" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: "Наполи" рассматривает девять кандидатур на замену Сарри. | http://soccernews.ru