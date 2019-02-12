Перемирия не будет. Самые большие противостояния в АПЛ

Не важно, согласны вы с тем, что АПЛ – лучшая лиги мира, или нет, это не отменяет того факта, что количество принципиальных дерби здесь зашкаливает. Другие лиги сильны, но где ещё такое сосредоточие сильных команд и ведущих игроков?

За последние 20 лет пять разных клубов праздновали чемпионства. Два подошли к этому достижению вплотную. Случались даже невероятные сюрпризы вроде золота «Лестера» в 2016 году.

И за эти 20 лет появились новые принципиальные противостояния, которые по накалу страстей сравнивались даже с классическими.

4. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

Под руководством незаменимого сэра Алеса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» превратился в доминирующую силу в АПЛ. В девяностых «красные дьяволы» шесть раз выигрывали АПЛ. По сути, это был монополист. Ну, до тех пор, пока в 1996 новым главным тренером «Арсенала» не стал Арсен Венгер. Постепенно он превратил «канониров» в устрашающий коллектив, который заставлял нервничать даже опытных чемпионов из Манчестера.

С 1998 по 2004 года «Арсенал» и «Юнайтед» делили первую строчку между собой. «Арсенал» трижды брал золото Англии и постоянно дышал в спину «дьяволам».

В обеих командах играли по-настоящему великие личности. Райан Гиггз, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз и Гари Невилл в «Юнайтед», Тьерри Анри, Патрик Виейра, Деннис Бергкамп, Эшли Коул, Робер Пирес и Фредди Юнгберг в «Арсенале» завлекали телезрителей со всего мира.

Чего только стоит знаменитая потасовка Кина и Виейра в туннеле перед матчем или рёв Мартина Кеоуна на Руда ван Нистелроя.

Стычки команд были постоянными, а конфликт – напряжённым. Именно «канониры» остановили серию «Юнайтед», взяв чемпионский титул в 1998. На это манкунианцы ответили четырьмя титулами подряд. Лишь в 2004 лондонцы опять вернули должок.

В конце нулевых «Арсенал» стал слабеть, а соперничество двух клубов перестало считаться таким уж серьёзным. Иронично, но клубы ни разу не встретились в ЛЧ – их вражда проходила только на британских полях.

3. «Манчестер Юнайтед» - «Челси»

В 2004 году Жозе Моуринью выиграл ЛЧ с «Порту», после чего стал тренировать «Челси» Он подписал целый ряд талантливых футболистов вроде Рикардо Карвалью, Дидье Дрогба, Паулу Феррейры и Майкла Эссьена. С ним у руля лондонцы праздновали победу в АПЛ в 2005 и 2006 годах. Несколько раз был бит главный конкурент – «Манчестер Юнайтед».

Так именно «Челси» занял место увядающего «Арсенала» и превратился во второй самый большой клуб Англии. Он постоянно сталкивался с «Юнайтед», который смог отпраздновать четыре «золота» подряд с 2007 по 2011 годы.

В этом манкунианцам помогли таланты вроде Криштиану Роналду, Уэйна Руни и Димитара Бербатова. В 2008 году МЮ отпраздновал победу в ЛЧ, а Моуринью ушёл из «Челси» в «Интер».

2. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

«Шумные соседи», как их называл сэр Алекс, долгое время оставались в тени «красного» Манчестера. Всё изменилось в конце нулевых, когда владельцем команды стал шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, а состав пополнили такие звёзды, как Серхио Агуэро, Венсан Компани, Джо Харт, Давид Сильва и Николас Отаменди.

В 2012 «горожане» праздновали победу в АПЛ. В 2011 они разгромили «Юнайтед» со счётом 6:1 – это тяжелейшее поражение всей эпохи Фергюсона.

В 2013 году МЮ стал чемпионом в последний раз. Это дерби было одним из самых принципиальных в Европе ещё до прихода шейхов, но теперь оно обрело дополнительный смысл.

1. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

В 2015 году немецкий специалист Юрген Клопп был назначен главным тренером «Ливерпуля». От него ждали многого – он должен был вернуть команде величие, утраченное уже давно. С ним команда вернула задор и даже стала финалистом ЛЧ.

В составе «Ливерпуля» сейчас есть такие фантастические исполнители, как Мохаммед Салах, Садио Мане, Вирджил Ван Дейк, Алиссон Бекер и Эндрю Робертсон.

В 2016 «Сити» – возможно сильнейшая команда Англии – назначил главным тренером Пепа Гвардиолу, который в 2018 году праздновал чемпионство. Сейчас он стремится ко второй победе, и в этом ему помогают Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Сане, Давид Сильва и Джон Стоунз.

«Ливерпуль» и «Сити» занимают первые две строчки таблицы. Их противостояние стало ярчайшим в «новейшей истории» АПЛ, когда «Юнайтед» стал ослабевать.

В прошлом году «горожане» одержали уверенную победу, но на «Энфилде» их легко переиграл «Ливерпуль». Мерсисайдцы сделали то же самое и в полуфинале ЛЧ. В этом сезоне «Сити» уже успел наказать подопечных Клоппа, частично отомстив. В ближайшие годы сложно представить себе более жаркое противостояние.

Юрий Сергеев

