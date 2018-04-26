Перенесший десять операций на ахилле Касорла приступил к тренировкам



Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорла приступил тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня занимался по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что хавбек восстанавливается после десятой операции на ахилловом сухожилии.

В последний раз 33-летний Касорла выходил на поле в октябре 2016 года.

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