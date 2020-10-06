Перенесший операцию на крестообразных связках Глушенков приступил к работе с мячом

Теги спартак москваденис глушаковтравмы

Перенесший операцию на крестообразных связках Глушенков приступил к работе с мячом

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков, который перенес операцию 25 сентября, приступил к работе с мячом.

У игрока был разрыв крестообразных связок колена.

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, на котором 21-летний футболист чеканит мяч прямо в одной из палат клиники.

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.

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