Перенесший операцию на крестообразных связках Глушенков приступил к работе с мячом

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков, который перенес операцию 25 сентября, приступил к работе с мячом.

У игрока был разрыв крестообразных связок колена.

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, на котором 21-летний футболист чеканит мяч прямо в одной из палат клиники.

Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок



Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Макс! ⚽️ pic.twitter.com/4JqCnTkqu2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 6, 2020

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.

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