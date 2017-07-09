Перенесший сердечный приступ футболист "Аякса" находится в реанимации

Появилась новая информация о состоянии полузащитника "Аякса" Абдельхака Нури, сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент футболист находится в реанимации, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что 20-летний хавбек потерял сознание во время товарищеского матча против "Вердера" и врачам пришлось использовать дефибриллятор, чтобы спасти его.

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