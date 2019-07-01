Перенесший сердечный приступ Касильяс присутствовал на тренировке "Порту"

Теги портуикер касильяс

Перенесший сердечный приступ Касильяс присутствовал на тренировке "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс пришел на тренировку команды.

"Возвращение к работе. Первый день", - написал Касильяс в твиттере.

Напомним, что два месяца назад 38-летний испанец был госпитализирован с сердечным приступом.

Вот как агент вратаря прокомментировал его состояние.

"Икеру еще не разрешают тренироваться. Доктора сообщат, имеет ли смысл ждать месяц, два или три".

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