Перенесший в Италии операцию Тарасов возвращается в Россию

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в инстаграме написал, что возвращается в Россию. На днях футболист был прооперирован в Италии.

"Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.

Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это", - написал 32-летний футболист.

Напомним, что хавбек сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с "Рубином".

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