Перенос матча "Шахтера", "Динамо" теряет очки: все результаты 13-го тура УПЛ
Завершились все матчи 13-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Матч "Ингулец" - "Шахтер" перенесен из-за плохого состояния поля, "Динамо" не смогло победить "Колос". soccernews.ru представляем все результаты.
Результаты матчей:
"Олимпик" - "Львов" - 1:1
"Ворскла" - "Минай" - 1:1
"Динамо" Киев - "Колос" - 2:2
"Рух" - "Днепр -1" - 4:1
"Десна" - "Мариуполь" - 2:0
"Александрия" - "Заря" - 0:2
Турнирная таблица: "Динамо" Киев (30), "Шахтер" Донецк (26), "Десна" (23), "Заря" (20) "Ворскла" (20), "Колос" (18), "Олимпик" (17), "Александрия" (16), "Мариуполь" (16), "Ингулец" (11), "Минай" (10), "Львов" (9), "Рух" (9), "Днепр -1" (8).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13