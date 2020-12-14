Перенос матча "Шахтера", "Динамо" теряет очки: все результаты 13-го тура УПЛ

Теги динамо киевшахтер донецкзаря луганск

Перенос матча "Шахтера", "Динамо" теряет очки: все результаты 13-го тура УПЛЗавершились все матчи 13-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Матч "Ингулец" - "Шахтер" перенесен из-за плохого состояния поля, "Динамо" не смогло победить "Колос". soccernews.ru представляем все результаты.

Результаты матчей:
"Олимпик" - "Львов" - 1:1
"Ворскла" - "Минай" - 1:1
"Динамо" Киев - "Колос" - 2:2
"Рух" - "Днепр -1" - 4:1
"Десна" - "Мариуполь" - 2:0
"Александрия" - "Заря" - 0:2

Турнирная таблица: "Динамо" Киев (30), "Шахтер" Донецк (26), "Десна" (23), "Заря" (20) "Ворскла" (20), "Колос" (18), "Олимпик" (17), "Александрия" (16), "Мариуполь" (16), "Ингулец" (11), "Минай" (10), "Львов" (9), "Рух" (9), "Днепр -1" (8).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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