Перенос матча "Шахтера", "Динамо" теряет очки: все результаты 13-го тура УПЛ

Завершились все матчи 13-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Матч "Ингулец" - "Шахтер" перенесен из-за плохого состояния поля, "Динамо" не смогло победить "Колос". soccernews.ru представляем все результаты.



Результаты матчей:

"Олимпик" - "Львов" - 1:1

"Ворскла" - "Минай" - 1:1

"Динамо" Киев - "Колос" - 2:2

"Рух" - "Днепр -1" - 4:1

"Десна" - "Мариуполь" - 2:0

"Александрия" - "Заря" - 0:2

Турнирная таблица: "Динамо" Киев (30), "Шахтер" Донецк (26), "Десна" (23), "Заря" (20) "Ворскла" (20), "Колос" (18), "Олимпик" (17), "Александрия" (16), "Мариуполь" (16), "Ингулец" (11), "Минай" (10), "Львов" (9), "Рух" (9), "Днепр -1" (8).



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