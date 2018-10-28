Перепасовка перед голом Коутиньо стала самой длинной в истории Эль Класико

Перепасовка перед первым каталонской "Барселоны" в ворота мадридского "Реала" в сегодняшнем матче стала самой длинной в истории Эль Класико.

Так, перед тем, как счет был открыт, игроки "сине-гранатовых" совершили друг другу 30 точных пасов. Это самый высокий показатель в истории их взаимоотношений с королевским клубом с сезона 2005/2006, когда подобные подсчеты начали вести впервые.

Напомним, первый гол в ворота "Реала" забил Филиппе Коутиньо с передачи Жорди Альбы.

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