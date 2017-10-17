Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
"Фейеноорд" – "Шахтер"
Стадион: "Де Куйп" (Роттердам, Нидерланды)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в Роттердаме сыграют "Фейеноорд" и донецкий "Шахтер". Этот поединок группы "F" находится в тени матча на "Этихаде", где встретятся "Манчестер Сити" и "Наполи". Тем не менее, от роттердамского противостояния также много зависит в вопросе распределения мест в турнирной таблице.
В двух стартовых турах "Фейеноорд" проиграл, а это значит, что следующее поражение практически поставит крест на шансах команды Джованни ван Бронкхорста выйти из группы. Впрочем, и ничья чемпиона Голландии навряд ли устроит, ведь во втором круге "Фейеноорду" два из трех матчей играть на выезде.
"Шахтер" в более выгодном положении, так как имеет в активе одну победу. Даже при не самом удачном исходе встречи в Роттердаме, у "горняков" еще будет возможность улучшить положение через две недели в Харькове. Однако если команда Паулу Фонсеки всерьез настроена бороться за выход в следующий раунд, ни о каком другом результате, кроме как о победе, в предстоящем матче "Шахтер" не имеет права и думать.
"Фейеноорд" не лучшим образом провел последнюю встречу внутреннего чемпионата. Действующий чемпион дома не смог обыграть малоизвестный клуб "Зволле" (0:0). В чемпионате Нидерландов команда Джованни ван Бронкхорста идет на третьем месте, уступая пять очков лидеру таблицы в лице ПСВ.
У "Шахтера" на внутренней арене полный порядок. Да, в последнем матче "горняки" с большим трудом одолели "Ворсклу" (3:2), забив победный гол только за 8 минут до конца основного времени матча (отличился Феррейра). Но в целом донетчане заслуженно возглавляют турнирную таблицу, имея перевес над "Динамо" в 7 очков.
В еврокубковой истории команды не встречались между собой, но неоднократно играли с представителями страны оппонента. Так в недалеком прошлом "Фейеноорд" дважды пересекался на групповом этапе Лиги Европы с луганской "Зарей". От тех игр у чемпиона Нидерландов должны были остаться хорошие воспоминания, так как украинский клуб отобрал очки только в одном матче.
А вот для "Шахтера" голландские команды когда-то были настоящим испытанием. Еще вначале 2000-х "горняки" встречались с "Родой", а также с АЗ "Алкмаар". Все четыре поединка донетчане проиграли, но то дело давно минувших дней.
Интересные факты противостояния "Фейеноорда" и "Шахтера":
"Шахтер" никогда не выигрывал у клубов из Нидерландов
В прошлой еврокубковой компании "Фейеноорд" обыграл дома луганскую "Зарю" (1:0)
В основной сетке Лиги чемпионов на своем поле голландцы не побеждали с октября 2001 года
"Горняки" выиграли три игры кряду с общим счетом 8:4
Ориентировочные составы на игру:
"Фейеноорд": Джонс – Дикс, Сен Жюст, ван Бек, Хапс, Эль-Ахмади, Вилена, Боэтьюс, Тоорнстра, Бергёйс, Йоргенсен.
"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос, Феррейра.
Прогноз на матч "Фейеноорд" – "Шахтер":
Хозяева поля выглядят аутсайдерами группы не только потому, что проиграли оба стартовых матча, но и по игре. Украинская же команда сумела проявить себя в матчах с итальянцами и англичанами. Предстоящий матч во многом решающий в борьбе за место в Лиге Чемпионов для обоих клубов, победа нужна обеих командам. На данный момент "Шахтер" выглядит стабильнее и вполне способен победить в Роттердаме.
Букмекеры ставят на победу "горняков", предлагая за успех донетчан коэффициент 1.15. Шансы "Шахтера" расцениваются как предельно слабые (коэффициент – 12.00). А вот на ничьей можно будет заработать чуть позже (коэффициент – 3.60). Победа же хозяев поля оценивается в 3.25 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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