Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Футбольная ассоциация Шотландии сообщила о том, что пауза в чемпионате продлится до 10 июня. Ранее сезон должен был возобновится 30 апреля, однако из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса руководство назначило новую дату.

В СМИ сообщают, что футболистам потребуется пройти шестинедельную подготовительную программу, прежде чем выйти на поле.

По последним данным, в мире более 1,5 миллионов заражены Covid-19. Скончалось почти 90 тысяч человек.

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