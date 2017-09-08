Перес анонсировал важное для "Реала" событие

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес анонсировал важное для своей команды событие.

"Иско приехал сюда, когда он был очень молод, и с тех пор он продолжает прогрессировать. В настоящее время он играет, поскольку мы верили, что он станет важным игроком. Мы объявим о продлении контракта в ближайшие дни, новое соглашение уже согласовано", - цитирует Переса The Sun.

Напомним, Перес высказался о ситуации с Роналду. | soccernews.ru