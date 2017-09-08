Перес анонсировал важное для "Реала" событие

Теги реал мадридфлорентино пересиско

Перес анонсировал важное для "Реала" событиеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес анонсировал важное для своей команды событие.

"Иско приехал сюда, когда он был очень молод, и с тех пор он продолжает прогрессировать. В настоящее время он играет, поскольку мы верили, что он станет важным игроком. Мы объявим о продлении контракта в ближайшие дни, новое соглашение уже согласовано", - цитирует Переса The Sun.

Напомним, Перес высказался о ситуации с Роналду. | soccernews.ru

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