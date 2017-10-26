Перес: "Бензема сочетает в себе качества Зидана и Роналдо"

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Перес: "Бензема сочетает в себе качества Зидана и Роналдо"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о своём отношении к нападающему Кариму Бензема.

"Бензема уже восемь лет играет в "Реале" и сейчас проводит свой девятый сезон. Это очень требовательный к себе и преданный игрок - беспокоиться о нём нет причин. Меня не волнует, что говорит Линекер. Люди часто оценивают Бензема, исходя только из количества забитых им голов. В матче против "Эйбара" у него было не так много времени на поле, но он показал настоящий класс, впечатляющий футбол. Я всегда говорил, что Бензема сочетает в себе качества Зидана и Роналдо - он забивает такие голы, как забивал Роналдо, и работает с мячом так, как это делал Зидан. Он великолепный игрок" - цитирует Переса Marca.

В этом сезоне 29-летний Бензема сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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