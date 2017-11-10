Перес: "Бернабеу создал этот "Реал", это потрясающе"

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Перес: "Бернабеу создал этот "Реал", это потрясающе"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес побывал на премьере документального фильма о легенде королевского клуба Сантьяго Бернабеу

"В фильме многие вещи меня удивили, я не знал о них. Фильм многое рассказывает о его жизни. Он был игроком "Реала", стал капитаном, потом тренером, а потом и президентом. Бернабеу создал этот "Реал", это потрясающе. Нужно видеть, как он руководил "Реалом" до войны, во время войны и после неё. У него была идея, что если у команды будет самый большой стадион в мире, то и доходы у неё будут самые большие, и он сумел это реализовать" - цитирует Переса Marca.

Стоит отметить, что в честь Сантьяго Бернабеу назван домашний стадион "Реала". 

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