Перес будет готов отпустить Роналду в ПСЖ при одном условии

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов отпустить ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ПСЖ только при одном условии.

Так, по сведениям испанкой прессы, босс королевского клуба не будет препятствовать переезду пятикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс", если в обратном направлении проследует один из форвардов парижан - Неймар или Килиан Мбаппе.

Напомним, мама Роналду рассказала, в каком клубе хочет видеть сына. | soccernews.ru