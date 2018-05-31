Перес будет готов отпустить Роналду в ПСЖ при одном условии

Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино переспсжкилиан мбаппенеймар

Перес будет готов отпустить Роналду в ПСЖ при одном условииПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов отпустить ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ПСЖ только при одном условии.

Так, по сведениям испанкой прессы, босс королевского клуба не будет препятствовать переезду пятикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс", если в обратном направлении проследует один из форвардов парижан - Неймар или Килиан Мбаппе.

Напомним, мама Роналду рассказала, в каком клубе хочет видеть сына. | soccernews.ru

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