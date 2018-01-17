Перес дал обещание Неймару

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал обещание форварду французского ПСЖ Неймару, информирует испанская пресса.

Сообщается, что босс королевского клуба заверил представителей 25-летнего нападающего парижан в том, что в случае его перехода в стан "сливочных", действующий чемпион Испании выставит на трансфер своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

Отметим, что именно таким было одно из желаний бразильца, не желающего снова выполнять роль "подносчика снарядов" для более звездного игрока.

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