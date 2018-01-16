Перес дал свое разрешение Мендешу на ведение переговоров с другими клубами о трансфере Роналду

Теги реал мадридфлорентино пересжорже мендешкриштиану роналду

Перес дал свое разрешение Мендешу на ведение переговоров с другими клубами о трансфере РоналдуАгент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш уже начал поиски нового клуба для своего звездного клиента.

Так, по информации Record, президент "сливочных" Флорентино Перес уже одобрил летний уход ведущего бомбардира своей команды, дав соответствующее разрешение представителю футболиста на ведение переговоров по возможному трансферу португальца. При этом босс "Реала" пока не определился с трансферной стоимостью пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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