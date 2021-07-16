Перес: "Девушку Озила трахали все игроки "Интера" и "Милана"

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Перес: "Девушку Озила трахали все игроки "Интера" и "Милана"

Фото сайт "Реала" / Автор неизвестен

Газета El Confidencial продолжает публиковать скандальные записи телефонных разговоров президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

В 2012 году руководитель королевского клуба обсуждал с кем-то личную жизнь полузащитника Месута Озила.

"Озил перешёл в "Реал", когда ему был 21 год. Он переехал вместе со своей девушкой, но быстро открыл для себя Мадрид и изменил свой образ жизни. Он послал свою девушку и закрутил роман с моделью из Милана. Месут брал частный самолёт и летал к ней. Но состоял он с ней в отношениях до тех пор, пока Моуринью не рассказал ему, что эту модель трахали все игроки "Интера" и "Милана". Думаю, после этого разговора он её бросил", - говорил Перес.

Озил выступал за "Реал" с 2010 по 2013 год, после чего ушёл в лондонский "Арсенал".

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