Перес до сих пор не отказался от идеи приобретения Де Хеа
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес до сих пор не отказался от идеи приобретения голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
Как информирует испанская пресса, 26-летний вратарь "красных дьяволов" является любимчиком босса королевского клуба, который все еще вынашивает планы по его подписанию. Поэтому вполне возможно, что до закрытия трансферного окна "сливочные" еще могут предпринять попытки подписать "первого номера" "Юнайтед".
Напомним, Иско готов пойти на уступки "Реалу". | soccernews.ru
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|76
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
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|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
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|44
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|Кристал Пэлас
|38
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|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
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|Уотфорд
|38
|40
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|Халл Сити
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|Мидлсбро
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