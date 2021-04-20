Перес допустил сокращение длительности футбольных матчей

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес порассуждал о способах привлечения молодой аудитории к футболу.

"Молодые люди говорят, что для них матчи слишком долго идут. Если молодёжь так считает, то, возможно, надо подумать о сокращении длительности игр", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, что сейчас футбольный матч состоит из двух таймов длительностью 45 минут с 15-минутным перерывом между ними.

Перес стал председателем нового турнира - Суперлиги Европы, которая должна заменить Лигу Чемпионов.

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