Перес: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" в этом сезоне, он сделает это в следующем"

2 Теги псжкилиан мбаппереал мадридтрансферы

Перес: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" в этом сезоне, он сделает это в следующем"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что игрок ПСЖ Килиан Мбаппе станет игроком "мадридского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Думаю, Мбаппе готов перейти в "Реал", он уже достаточно взрослый для этого. Он отличный футболист, который может еще вырасти. Если француз не перейдет в этом году, он сделает это в следующем. Сейчас в ПСЖ он показывает невероятный футбол", - сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Мбаппе этим летом перейдет в "Реал". Руководство мадридского клуба выделило главному тренеру достаточно денег, чтобы приобрести француза. ПСЖ готов расстаться с игроком за 280 миллиона евро. 

Не пропустите: Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

15:10, 28 марта 2019 --ПСЖ намерен сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе. ............... Парижский клуб готов платить форварду зарплату в размере более 40 миллионов евро в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский Реал. Такую зарплату сейчас получает нападающий Барселоны Лионель Месси.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Перес знатный скупердяй, так что навряд)

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