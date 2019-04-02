Перес: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" в этом сезоне, он сделает это в следующем"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что игрок ПСЖ Килиан Мбаппе станет игроком "мадридского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



"Думаю, Мбаппе готов перейти в "Реал", он уже достаточно взрослый для этого. Он отличный футболист, который может еще вырасти. Если француз не перейдет в этом году, он сделает это в следующем. Сейчас в ПСЖ он показывает невероятный футбол", - сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Мбаппе этим летом перейдет в "Реал". Руководство мадридского клуба выделило главному тренеру достаточно денег, чтобы приобрести француза. ПСЖ готов расстаться с игроком за 280 миллиона евро.

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