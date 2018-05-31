Перес: "Это было неожиданное решение Зидана"

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Перес: "Это было неожиданное решение Зидана"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал уход из клуба главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

"Я хочу поблагодарить Зидана за преданность, любовь и все, что он сделал для "Реала" за эти годы. Мы не прощаемся, скоро увидимся. Но если ему нужен перерыв, он этого заслуживает.

После победы в Лиге Чемпионов это было неожиданное решение, но мы можем только принять его и уважать это выбор. Он оказал на меня большое влияние. Когда я узнал о его решении, я хотел убедить изменить его, но я знаю, что это невозможно", - цитирует клубного босса "сливочных" Marca.

Напомним, Зидан прокомментировал свой уход. | soccernews.ru

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