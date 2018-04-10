Перес: "Финал Лиги Чемпионов против "Барселоны"? "Реал" уже обыграл ее дважды в текущем сезоне"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о гипотетическом финале Лиги Чемпионов между его командой и каталонской "Барселоной".

" Финал Лиги Чемпионов против "Барсы"? Сначала нам нужно туда попасть. Но если в конечном итоге мы и "Барса" там окажемся, помните, что в этом сезоне мы обыграли их дважды в Суперкубке - 3:1 на выезде и 2:0 дома ", - цитирует босса королевского клуба Marca.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с приобретением за 100 миллионов евро игрока "Атлетико". | soccernews.ru